OGC Nice : ça brûle pour Yann Sommer

Après le départ de Walter Benitez, qui s'en est allé direction le PSV, les Aiglons se cherchaient un nouveau gardien. Et depuis plusieurs semaines déjà, la direction niçoise travaillait sur la piste Yann Sommer, le portier suisse du Borussia Mönchengladbach. Et selon l'Equipe, un accord est imminent entre le club du sud de la France et l'écurie de Bundesliga.

L'OGC Nice devrait débourser 2,5 millions d'euros pour enrôler l'international suisse. Il sera donc vraisemblablement titulaire du haut de ses 33 ans, alors que Marcin Bulka devrait être sa doublure. Une belle recrue pour Lucien Favre, qui a poussé en interne pour le recruter.