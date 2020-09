Tirage Ligue des Champions 2020-21 : chapeaux et groupes de la phase de poules

Quelques semaines seulement après le sacre du Bayern Munich aux dépends du PSG, la Ligue des Champions est déjà de retour. Si on connaissait déjà depuis la fin du mois d'août deux des quatre chapeaux, il restait encore quelques incertitudes sur les chapeaux 3 et 4. Du côté du champion de France en titre, on a la certitude d'être placé dans le chapeau 1 alors que le Stade Rennais, troisième du dernier championnat de L1, intègre lui le chapeau 4, ce qui lui promet des adversaires coriaces. Concernant, l'OM il a de grandes chances d'être placé lui aussi dans le dernier chapeau, même si l'incertitude qui plane autour des derniers matches de barrage lui laisse une ultime chance d'intégrer le chapeau 3. Le club phocéen atterrira dans ce pot seulement si le FC Krasnodar et le Red Bull Salzbourg, en ballottage favorable, se font éliminer.

Quoi qu'il en soit, dès le 30 septembre aux alentours de 23h, on connaitra la composition des 4 chapeaux du tirage au sort de la C1 qui aura lieu dans les studios de la RTS à Genève dès 17h le jeudi 1er octobre. En France, il sera possible de le suivre à la télévision sur la chaine Télefoot mais aussi sur RMC Sport. Chaque groupe de phase de poules sera composé d'une équipe du chapeau 1, du chapeau 2, du chapeau 3 et du chapeau 4. A noter qu'aucune équipe ne peut rencontrer une équipe du même pays. Les phases de poules se dérouleront en six matches du 20 octobre au 9 décembre.

Chapeau 1 :

Bayern (ALL, tenant du titre en UEFA Champions League) Sevilla (ESP, tenant du titre en UEFA Europa League) Real Madrid (ESP) Liverpool (ANG) Juventus (ITA) Paris (FRA) Zenit (RUS) Porto (POR)

Chapeau 2 :

Barcelone (ESP) coefficient 128,000 Atlético de Madrid (ESP) 127,000 Manchester City (ANG) 116,000 Manchester United (ANG) 100,000 Shakhtar Donetsk (UKR) 85,000 Dortmund (ALL) 85,000 Chelsea (ANG) 83,000 Ajax (HOL) 69,500

Chapeau 3 ou 4 :

RB Leipzig (ALL) 49,000 Inter (ITA) 44,000 Lazio (ITA) 41,000 Atalanta (ITA) 35,500 Lokomotiv Moscou (RUS) 33,000 Marseille (FRA) 31,000 Club de Bruges (BEL) 28,500 Mönchengladbach (ALL) 26,000 İstanbul Başakşehir (TUR) 21,500 Rennes (FRA) 14,000

Six autres équipes seront qualifiées via les barrages.