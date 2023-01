Didier Deschamps a coupé les ponts avec France 98

La suite après cette publicité

Alors que les champions du monde 1998 se sont réunis lors d’un dîner ce lundi, au cours duquel Didier Deschamps n’a pas répondu à l’appel, Emmanuel Petit, consultant dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, est revenu sur les relations distendues entre le sélectionneur des Bleus et le reste du groupe.

«Avec qui il a des relations Didier Deschamps ? A l’heure actuelle, il n’en a pas beaucoup. Avec le groupe de France 98 ? On n’en a pas non plus. Il y en a marre de ne plus dire les choses, la vérité. On est dans un monde où on ne peut plus rien dire. Donc on dit les choses normalement. Avec qui il a des relations ? Avec personne. C’est tout», a martelé l’ancien joueur d’Arsenal, qui a également précisé que le contact était rompu depuis "pas mal de temps déjà".

