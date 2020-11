Atlético : le conseil de Luis Figo à Simeone concernant Joao Félix

En ce début de saison, rien ne semble arrêter Joao Felix. Avec pas moins de cinq buts et trois passes décisives en sept matches de Liga disputés, le très prometteur attaquant de l’Atletico de Madrid impressionne sur la scène européenne, lui qui brille également en Ligue des Champions (2 buts en 3 matches). Pour l’ancien Madridista, Figo, l’ancienne pépite de Benfica a tout pour réussir dans les prochaines années, mais pour ça il doit jouer à un poste bien précis a-t-il précisé dans un entretien accordé à Marca ce samedi.

«João est un jeune joueur qui a beaucoup à faire. Il sera bien plus fort qu'il ne l'est maintenant car il a encore de la place pour progresser. C'est un joueur qui doit jouer dans sa position naturelle pour pouvoir mieux performer. C'est au centre qu’on le voit le mieux. Il a un très bon sens du but, c'est un cadeau unique dans le football» a ainsi conclu l'ancienne star de Liga. Nul doute que Diego Simeone saura l'utiliser à bon escient et à un poste qui lui correspond.