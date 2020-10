Les débuts de Tiago sur le banc tournent au vinaigre

Le 29 août, Tiago était nommé entraîneur du Vitoria Guimarães. Une première expérience d'entraîneur principal pour l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais et de la sélection du Portugal, qui avait fait ses gammes dans le staff de Diego Simeone du côté de l'Atlético de Madrid. L'enthousiasme était de mise du côté de l'historique club lusitanien.

La suite après cette publicité

Ces derniers misaient d'ailleurs grandement sur lui, puisqu'ils avaient inclus une clause libératoire fixée à 20 M€ pour tout club souhaitant le débaucher pendant ses années de contrat. Ils lui avaient aussi offert quelques renforts de choix, parmi lesquels le prometteur gardien français passé par Chelsea Nicolas Tié ou l'expérimenté Ricardo Quaresma. Sur le plan comptable, les débuts étaient mitigés avec 4 points en 3 journées (1 victoire, 1 nul et 1 défaite), mais pas de quoi entamer l'optimisme des suiveurs, déçu du jeu pratiqué en début de saison, de l'ensemble du club.

«Il avait peur de perdre»

Oui mais voilà, l'aventure a tourné très court, puisqu'il a présenté sa démission le 8 octobre au soir. Une démission acceptée par sa direction, qui n'a pas manqué de le tacler comme il se doit. «Tiago a raté son passage de joueur leader à entraîneur», a lâché le président Miguel Lisboa en conférence de presse, qui l'a remplacé par João Henriques, avant d'insister. «Plus que l'envie de gagner, Tiago a montré qu'il avait peur de perdre». Une douceur que l'ex-international portugais (66 sélections, 3 réalisations) appréciera comme il se doit...

Les raisons de cette décision aussi radicale et surprenante tiennent dans les derniers jours du mercato estival. Selon les informations de O Jogo, c'est un désaccord avec son directeur sportif Carlos Freitas qui a provoqué ce choix. Tiago souhaitait ainsi le recrutement d'un défenseur central à tout prix. Un élément qui n'est jamais venu. Et alors qu'il avait en tête de réintégrer l'ancien capitaine, le Brésilien Pedro Henrique, il s'est vu refuser l'idée par son supérieur hiérarchique. Une décision qu'il n'a pas supportée, préférant claquer la porte, devenant l'entraîneur à la plus faible durée de vie sur le banc vitoriano.