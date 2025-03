Kylian Mbappé dévoile son plus beau but en équipe de France

S’il cartonne au Real Madrid, Kylian Mbappé connaît une disette de buts avec les Bleus. Le capitaine tricolore n’a plus marqué depuis le 25 juin 2024 et un penalty inscrit contre la Pologne, à l’Euro 2024 (1-1). Depuis, l’attaquant n’arrive plus à retrouver le chemin des filets et n’a pu être décisif lors du quart de finale de Ligue des Nations remporté contre la Croatie.

En attendant de retrouver le chemin des buts, Kylian Mbappé s’est remémoré ses anciens buts en Bleus et a dévoilé son préféré parmi ses 48 réalisations. «Le plus beau but que j’ai mis un Bleu, pas l’importance, ni le premier ou le dernier, c’était contre l’Afrique du Sud, à Lille. Sans élan, dans le coin droit de la surface et dans la lucarne, il était beau celui-là», a-t-il dévoilé dans un entretien avec la FFF. Les Bleus s’étaient imposés 5-0, en 2022.