OM-PSG : le dispositif de sécurité renforcé

La suite après cette publicité

Après les incidents de la semaine dernière au camp d’entraînement de Marseille, la préfecture de police craint de nouveaux débordements ce dimanche avant le Classique entre l’OM et le PSG. Selon les informations du Parisien, en vue du choc entre les deux équipes, le dispositif de sécurité a été renforcé pour ce match.

Les forces de l'ordre espèrent qu’il n’y aura pas de débordement et que les supporters marseillais ne mèneront aucune action contre les joueurs notamment, un jour seulement après les avoir rencontrés pour échanger sur la situation actuelle de l'OM. Pour ce match, près de 400 policiers ont été mobilisés (cinq fois plus que lors du match face à Nîmes) et les bus des deux équipes seront « lourdement escortés » a indiqué la préfecture de police. Mais dans un contexte particulier, match à huis clos et couvre-feu oblige, il ne devrait logiquement pas y avoir de débordements pour cette rencontre.