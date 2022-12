CdM 2022, Sénégal : le beau message de Sadio Mané à ses coéquipiers

La suite après cette publicité

Ils sont tombés sur plus forts qu'eux. Face à l'Angleterre, le Sénégal n'aura finalement fait que très peu illusion (3-0). Mais pas de quoi entamer la fierté de Sadio Mané, grand absent de l'évènement global qu'est cette Coupe du Monde. Sur Instagram, l'attaquant du Bayern Munich a d'ailleurs tenu à rendre hommage à ses coéquipiers.

« Chers frères, vous êtes tombés les armes en mains. Le peuple est très fier de votre parcours et vous avez mis le baume dans le cœur des Sénégalais et tous les supporters en défendant dignement le drapeau national. L’apprentissage continue et bon courage. On ira à la recherche de d’autres Trophées Incha’allah . Allez les Lions », s'est-il ainsi exprimé.