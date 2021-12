Ligue des champions : Villarreal surprend l'Atalanta et décroche le dernier ticket pour les 8es

Vingt-deux heures après l'heure prévue, la rencontre opposant l'Atalanta à Villarreal avait lieu au Gewiss Stadium de Bergame. En jeu, le dernier ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Sur une pelouse cette fois déneigée, les troupes d'Unai Emery partaient avec un léger avantage. Deuxième du groupe F derrière Manchester United avec 7 points, le sous-marin jaune n'avait besoin que d'un nul, alors que la Dea et ses 6 points au compteur devait absolument s'imposer sur ses terres pour doubler son adversaire du soir.

Gewiss Stadium de Bergame, hier :

Debido a la intensa nevada ❄️ que cae sobre Bérgamo, la organización ha decidido que el @Atalanta_BC 🆚 #Villarreal comenzará 20 minutos más tarde de lo previsto inicialmente, es decir, a las 21.20 horas.#UCL pic.twitter.com/NC0MF3sikP — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 8, 2021

Logique sous -1°, dans cette rencontre décisive, l’Atalanta était cueillie à froid. Une hésitation de Demiral permettait à Dani Parejo de lancer Danjuma dans le camp italien. L’attaquant néerlandais plaçait une accélération dévastatrice jusque dans la surface, où il glissait le ballon du pied gauche entre les jambes de Musso (0-1, 3e). En quête de deux buts pour accéder aux huitièmes de finale, les Italiens faisaient ce qu’il faut. Sur un coup franc plongeant, Toloi mettait sa tête mais le ballon filait juste au-dessus (9e). Idéalement servi dans la surface, Joakim Maehle trouvait ensuite le poteau. Il était de toute façon hors-jeu (12e).

L’alerte suivante venait du pied de Remo Freuler, qui déclenchait pied droit depuis l’extérieur de la surface et obligeait Rulli à une envolée (15e). Les Espagnols faisaient le dos rond et tentaient de placer des coups gagnants en contre. Demiral mettait sa tête au-dessus de Capoue sur un corner, mais tombait face à un Rulli impérial sur son envolée (37e). En opportuniste, Villarreal doublait finalement la mise. À la récupération devant la surface, Etienne Capoue s’appuyait sur Gerard Moreno, qui décalait Moi Gomez côté droit. Sa passe pour le milieu français était précise. Capoue terminait d’un tir placé et puissant qui trouait Musso (0-2, 42e).

Gewiss Stadium de Bergame, aujourd'hui :

Après un premier acte placé sous le signe du réalisme espagnol (4 tirs, 3 cadrés, 2 buts) - face à la maladresse italienne (8 tirs, 2 cadrés)- les débats reprenaient. Désormais avec Malinovskyi et Djimsiti, les joueurs de Gian Piero Gasperini devaient marquer trois fois. Mission compliquée. D'autant plus lorsqu'on encaisse un 3e but ! Profitant d'un petit pont énorme de Gerard Moreno sur Palomino dans la surface et d'un service précis, Danjuma se retournait en un éclair face à Toloi et terminait d’un tir en pivot du pied gauche (0-3, 51e).

L'Atalanta fait douter Villarreal jusqu'au bout

Alors que Danjuma devenait le deuxième joueur de l'histoire de Villarreal à marquer quatre buts au cours de la même saison de Ligue des champions après Joseba Llorente (2008/09), Luis Muriel remplaçait De Roon pour tenter le tout pour le tout. Venu frapper un ballon abandonné par Illicic dans la surface, Duvan Zapata ne trouvait que la base du poteau (63e). À vingt minutes de la fin, servi par Maehle devant la surface, Ruslan Malinovskyi réduisait l’écart d’un tir soudain du pied gauche, dévié par Moi Gomez (1-3, 71e). La Dea reprenait espoir.

D'autant que Duvan Zapata réduisait encore l'écart. Sur un service millimétré d'Illicic, le Colombien profitait d'un mauvais alignement de Foyth pour aller ajuster Geronimo Rulli d'un petit piqué (2-3, 80e). Les Italiens insistaient, mais la tête de Zapata, sur un centre de Toloi, était bien captée par Rulli (85e). Dans la foulée, Luis Muriel récupérait un centre trop profond d'Illicic et envoyait un missile du pied droit... qui terminait sur le poteau de Rulli, miraculé (86e). Au bout du temps additionnel, Boulaye Dia manquait le but du 4-2, seul face à Musso (90e+5). Présent en phase de poules de la C1 pour la première fois depuis 10 ans, Villarreal se qualifiait pour les 8es de finale. L'Atalanta était reversée en Ligue Europa.

