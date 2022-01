FC Barcelone : le bel objectif de Martin Braithwaite pour l'année 2022

Désirant signer un attaquant de pointe, notamment en la personne d'Alvaro Morata, le FC Barcelone pourrait se rabattre sur une solution interne. En effet, Martin Braithwaite, bien que blessé au genou depuis le mois d'août va retrouver les chemins de l'entrainement durant cette partie de saison. Et le Danois est motivé pour cette année 2022 comme il l'annonce sur son compte Twitter.

Pour les supporters du Barça qui attendait un grand attaquant, plus aucune inquiétude, l'ancien Toulousain arrive à la rescousse des Blaugranas. Et quitte à marquer un triplé avec son club, autant le faire également avec son pays. «Je regarde mes objectifs pour 2022. Mon petit objectif personnel est : Marquer un triplé pour le FC Barcelone et l'équipe nationale danoise. Et pourquoi pas plusieurs ! C'est parti !», a-t-il expliqué.

Looking at my objectives for 2022. A small personal goal is:

Scoring a hat trick for @FCBarcelona and the danish national team. And why not multiple! Let’s go 💪🏾👀