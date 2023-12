Atlético : nouvelle récompense pour Antoine Griezmann

L’homme de l’année. 2024 approche, mais il est difficile d’oublier 2023 quand on évoque le nom d’Antoine Griezmann. Pilier de l’équipe de France, le natif de Mâcon a surtout porté l’Atlético de Madrid à bout de bras. Et il est encore très bien parti en ce début de saison, avec 9 buts en 16 journées de Liga. Suffisant pour obtenir une énième distinction individuelle.

La suite après cette publicité

Lundi soir, Antoine Griezmann a remporté le trophée AS du meilleur joueur de la saison 2022-2023 en Liga. «Un grand plaisir et une fierté. J’attends 2024 avec impatience. Nous savons que la Liga est longue. Il y a des bons et des mauvais moments, mais il faut être fort. J’espère que nous pourrons gagner les deux derniers matchs (de l’année 2023, ndlr)», a-t-il déclaré dans la foulée. Une récompense de plus pour celui qui espère un jour, gagner le championnat avec les Colchoneros.