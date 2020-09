LdC, 3e tour de qualif : Benfica prend la porte, le Dynamo Kiev élimine l'AZ Alkmaar

Grosse surprise en Europe ce soir. On avait ainsi droit à plusieurs rencontres du troisième tour de qualification pour la Ligue des Champions. Benfica se déplaçait du côté de Thessalonique, en Grèce, pour affronter le PAOK. Et les Lisboètes ont chuté, s'inclinant sur le score de 2-1.

Giannoulis (63e) et Zivkovic (75e), ancien de Benfica parti il y a quelques jours seulement, ont privé les Aigles de Ligue des Champions pour cet exercice 2020/2021, et ce alors que les nouvelles recrues Pedrinho et Everton étaient sur la pelouse par exemple. Rafa Silva avait réduit l'écart à la 90e+4 mais c'était trop tard. Le retour de Jorge Jesus commence bien mal... Plus tôt, le Dynamo Kiev avait éliminé l'AZ Alkmaar sur le score de 2-0.