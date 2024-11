Qualifs CAN 2025 : le Maroc cogne le Gabon, les Comores qualifiés, fiasco confirmé pour le Ghana

Qualifié d’office pour la CAN 2025 en qualité de pays hôte, le Maroc ne veut quand même pas laisser la moindre miette à ses adversaires. Ce soir à Franceville, les Lions de l’Atlas n’ont fait qu’une bouchée du Gabon dans ces qualifications comptant pour du beurre (5-1). Après l’ouverture du score de Bouanga en début de rencontre (4e, 1-0), Harkass (17e), Brahim Diaz (20e, 23e), En-Nesyri (81e) et Saibari (90e) ont tour à tour éteint les espoirs de leurs adversaires. Le Maroc reste leader de son groupe avec un sans-faute : 15 points sur 15, pour 19 buts marqués et 2 encaissés. Le Gabon est deuxième à une journée de la fin.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres, l’Angola, déjà qualifiée, a accroché le Ghana (1-1), ce qui scelle désormais le sort des Black Stars. On les savait proches d’un fiasco avec une possible non-qualification pour cette CAN 2025, et le miracle n’a pas eu lieu ce soir. Malgré un but de Jordan Ayew (18e), les Angolais ont douché leurs ardeurs avec l’égalisation de Zini en seconde période (63e). Deuxième nation comptant le plus de participations à la CAN, et présent lors des 10 derniers tournois, le Ghana restera donc à la maison. Enfin, les Comores, petit archipel de seulement 852 000 habitants, ont réédité l’exploit de 2021 en se qualifiant de nouveau pour une CAN. Les Cœlacanthes se sont imposés 2-1 face à la Gambie, et sont assurés de terminer, a minima, deuxièmes de leur groupe. Rafiki Said et l’ex-Lyonnais Myziane Maolida ont marqué pour les hommes de Stefano Cusin.