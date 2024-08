OM - Reims : le constat amer de Quentin Merlin

Ce dimanche soir, l’OM s’est contenté du nul pour son premier match de la saison au Vélodrome face à une équipe de Reims valeureuse. Dans cette rencontre, les Olympiens ont été intéressants par séquence mais ont rencontré plusieurs problèmes. Lors du premier acte, le manque de réalisme marseillais, symbolisé par les nombreux ratés d’Elye Wahi, ont empêché les Phocéens de rentrer aux vestiaires avec un avantage plus conséquent. Leur début de seconde mi-temps a également été raté avec des erreurs défensives qui ont coûté deux buts.

Des errements qu’a pointés du doigt Quentin Merlin à l’issue de la rencontre au micro de DAZN : «En retour de deuxième mi-temps, on n’a pas été concentrés. On l’a payé cash avec deux buts encaissés. On ne doit pas faire ça, on aurait pu mener 3-0 à la mi-temps. On a raté des occasions et on se fait punir. Des erreurs qu’on doit éviter à l’avenir. On est déçus de ne pas avoir à gagner à domicile. Le public ne nous a pas lâché, l’ambiance était extraordinaire. On doit faire le travail à domicile.»