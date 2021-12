River Plate : Marcelo Gallardo poursuit l'aventure !

Joueur de l'AS Monaco de 2000 à 2003, du PSG de 2007 à 2008, mais surtout de River Plate, où il a été formé, Marcelo Gallardo avait fait ses grands débuts comme entraîneur du club de Buenos Aires le 6 juin 2014. En fin de contrat après 7 années remplies de triomphes et de trophées, El Muñeco aurait pu aller voir ailleurs, courtisé par des grands d'Europe. Il n'en sera rien.

La suite après cette publicité

L'entraîneur argentin de 45 ans a choisi la continuité, confirmant lors d'une conférence de presse, programmée ce mercredi, qu'il continuerait à diriger l'équipe professionnelle de River Plate, au moins pour un an de plus. 357 matches à la tête des Millonarios, treize titres, dont un tout récent trophée de champion d'Argentine. Et encore de nombreux exploits à venir ? Le coeur a ses raisons, que la raison ignore.

La déclaration de Marcelo Gallardo :

« J'avais dit que j'allais évaluer la situation, que mon contrat touchait à sa fin et qu'il était essentiel de prendre un moment pour réfléchir, car je peux vous assurer qu'après tant d'années dans un endroit comme celui-ci, ce que l'Institution requiert et ce qu'on accepte de donner... Avec ce que je ressentais, j'avais besoin de réfléchir et de décider de ce que j'allais faire. Je choisis de «continuer à être», car c'est un choix au-delà de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai ressenti, je pense que cela en vaut la peine et que je mérite de continuer pendant au moins un an de plus », a déclaré Marcelo Gallardo ce jeudi au River Camp.