Le Celtic a fait une offre pour Sacha Boey

De retour à Rennes après un prêt d'une saison à Dijon, l'arrière droit français de 20 ans ne dispose plus que d'un an de contrat chez les Rouge et Noir. Et selon les informations du Parisien, le vice-champion d’Écosse serait prêt à dégainer.

La suite après cette publicité

Très attentif à la situation du joueur, le Celtic aurait même déjà fait une offre au club breton pas fermement opposé à un départ de son défenseur. D'autres clubs, en Ligue 1 notamment, seraient en course, mais la formation de Glasgow tiendrait la pole position dans ce dossier.