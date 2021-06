Portugal-France : les compositions probables

La suite après cette publicité

La Puskas Arena sera le théâtre ce soir du choc entre la France, championne du monde 2018, et le Portugal, champion d'Europe 2016. Cette affiche de la 3e journée du groupe F est un remake de la finale du dernier Euro, entre des Bleus déjà qualifiés pour les 8es et la Seleção qui n'a pas encore composté son billet. Mais les deux onze ont beaucoup changé depuis. Didier Deschamps, qui s'appuiera encore et toujours sur son capitaine Hugo Lloris dans les buts, devrait aligner un 4-2-3-1.

Jules Koundé devrait connaître sa grande première en compétition officielle sur le flanc droit. Lucas Hernandez fera vraisemblablement son retour côté gauche. Dans l'axe, pas de changement avec la charnière Raphaël Varane-Presnel Kimpembe. Au milieu non plus, on ne touche pas à la paire Paul Pogba-N'Golo Kanté. À l'animation en revanche, quelques innovations.

Du changement des deux côtés

Antoine Griezmann, que l'on a beaucoup vu à droite sur les deux premiers matches, devrait être repositionné dans l'axe, seul en soutien de Karim Benzema, qui garde la confiance de DD. Kylian Mbappé démarrerait sur l'aile gauche, tandis que Corentin Tolisso débuterait à droite, dans un rôle qui rappelle celui de Blaise Matuidi à gauche lors du Mondial 2018 en Russie.

Fernando Santos, de son côté, devrait procéder à plusieurs changements après la claque subie à Munich contre les Allemands (4-2). Rui Patricio sera toujours au rendez-vous. La défense, composée de Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias et Raphaël Guerreiro, restera sans doute inchangée. C'est au milieu que l'Ingénieur a décidé de bricoler. Fini le double pivot William Carvalho-Danilo Pereira, place au trio Danilo-João Moutinho-Renato Sanches. Bernardo Silva et Diogo Jota épauleraient eux Cristiano Ronaldo en attaque.

