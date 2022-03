Pronostic Olympique de Marseille - OGC Nice, cote et compos probables

Troisième confrontation de la saison entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Après le stade de l'Aube en Ligue 1 (1-1) et l'Allianz Riviera en Coupe de France (4-1 pour le Gym), les deux formations se retrouvent ce dimanche soir à l'Orange Vélodrome dans le cadre de la 29e journée du Championnat. En plus d'être un derby du Sud-Est de la France, cet OM-Nice est également capital pour la course à la deuxième place : Phocéens et Azuréens sont à égalité de points et à la différence de buts au classement (+17), les premiers cités étant devant grâce au but marqué à l'extérieur sur le papier.

Pronostic Olympique de Marseille - OGC Nice

Le gros prono : Amine Gouiri premier buteur face à Marseille

Arrivé à l'OGC Nice en provenance de l'Olympique Lyonnais à l'été 2020, Amine Gouiri s'est rapidement imposé dans l'effectif du Gym. Après une première saison 2020/2021 complète, avec 16 buts et 8 passes décisives, l'ancien Gone remet le couvert avec la manière durant cet exercice, inscrivant déjà 12 réalisations et délivrant 8 offrandes entre le Championnat et la Coupe de France. Et sur ses 12 buts marqués sous le maillot rouge-et-noir, il en a déjà inscrit deux contre l'OM : en Ligue 1 et en Coupe de France, compétition dans laquelle l'OGC est d'ailleurs en finale. De plus, le natif de Bourgoin-Jallieu aime jouer contre les Phocéens : en effet, il est buteur à chaque fois qu'il affronte l'OM (4 buts en 4 matches), qui est devenue sa cible favorite (ex-aequo avec le FC Metz). On peut également ajouter le fait décisif pour cette cote : cette saison, sur les deux matches, Gouiri a toujours ouvert le score (6e minute en L1, 10e en Coupe). En tant que pur produit du centre de formation de l'OL, il devrait avoir la motivation nécessaire pour faire trembler les filets du Vélodrome...

Le prono buteur : but de Dimitri Payet face à Nice

Celui qui avait été le malheureux protagoniste de l'interruption du match aller entre l'OM et Nice devrait faire son retour dans le onze de Jorge Sampaoli ce dimanche soir. Absent contre le Stade Brestois et le FC Bâle en C4, Dimitri Payet fera donc son retour face aux Aiglons qu'il a apprécié affronter tout au long de sa carrière : en effet, non seulement Nice est sa cible favorite toutes compétitions confondues dans sa carrière avec 7 buts inscrits (à égalité avec Montpellier), mais c'est également la deuxième équipe contre laquelle il s'est le plus imposé (11 fois). D'ailleurs, l'international français (38 sélections, 8 réalisations) avait déjà été buteur au match aller en Championnat pour remettre les deux équipes à égalité à Troyes. L'ancien Stéphanois aime les grands rendez-vous et devrait répondre présent devant son public, surtout quand on sait que ce derby est important pour les deux formations, en termes de rivalité régionale et de lutte pour la place de dauphin du PSG,

Le prono easy : Nice ne perd pas face à Marseille

Alors certes, l'Olympique de Marseille avec Payet dans ses rangs a de la réussite face à l'OGC Nice, mais les Olympiens jouent avec un handicap très particulier : l'Orange Vélodrome. En effet, l'OM a du mal à jouer devant son public et cela se confirme cette saison : elle n'est que la 11e équipe au classement à domicile, tandis que le Gym est la deuxième meilleure équipe en dehors de ses bases juste derrière... Marseille. Cette dernière reste sur deux défaites consécutives face à Monaco (0-1) et Clermont (0-2). Et si ce match paraît être le rendez-vous parfait pour l'OM de se reprendre à domicile, il ne faut pas oublier un autre fait : les Aiglons n'ont jamais perdu face aux Phocéens depuis la prise de fonction de Jorge Sampaoli sur le banc (2 victoires, 1 nul). L'OGCN devrait donc repartir avec au moins un point de l'antre du boulevard Michelet, qui sera (ou seront) importants pour les joueurs de Christophe Galtier pour la suite de la saison.

Les compos probables de cet Olympique de Marseille - OGC Nice

La composition probable de l'Olympique de Marseille signée Jorge Sampaoli :

OM : Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Kamara, Gueye - Ünder, Payet - Milik

Absents : Alvaro (blessés)

Incertain : aucun

La composition probable de l'OGC Nice signée Christophe Galtier :

Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Daniliuc, Bard - Stengs, Lemina, Rosario, Thuram - Delort, Gouiri

Absents : Dante, Boudaoui (suspendus)

Incertain : Kluivert (douleur au mollet)