MU : le conseil d'un adjoint de l'Uruguay à Edinson Cavani

L'avenir d'Edinson Cavani à Manchester United s'inscrirait-il en pointillés ? Auteur de six réalisations et deux passes décisives en dix-huit apparitions en Premier League cette saison, El Matador ne sait toujours pas s'il va prolonger l'aventure ou non avec les Red Devils. En effet, les dirigeants mancuniens ne semblent pas pressés de prolonger automatiquement le bail du buteur uruguayen.

Une situation qui interpelle un des adjoints de la sélection uruguayenne Mario Rebollo. Ce dernier estime même qu'un retour en Amérique du Sud constituerait la meilleure solution pour l'intéressé. « Cela aiderait grandement la sélection nationale si Cavani allait à Boca ou ailleurs, » a ainsi confié Rebollo sur 2 De Punta. Le suspense reste entier dans ce dossier...