Reims - Monaco : les compositions officielles

La course au titre passe par Reims pour Monaco ! Alors que Marseille et Lille ont partagé les points au Vélodrome, l’ASM a l’occasion de conforter sa 2e place et revenir à 2 longueurs du PSG qui reçoit Lyon dimanche soir, en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Corrigés à Arsenal en C1 mercredi, les Monégasques ont perdu 3 de leurs 4 derniers matches toutes compétitions confondues. Reims, 10e du championnat, n’a plus gagné depuis 3 journées.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Reims aligne son 4-2-3-1 avec Diakité en pointe, devant Ito, Munetsi et Nakamura. Koné et Edoa protègent la défense Kipré-Agbadou, avec Buta et Akieme dans les couloirs. Pour Monaco, Ilenikhena occupe la pointe à la place d’Embolo, sur le banc. Minamino, Ben Seghir et Golovin sont derrière l’attaquant, Ouattara et Magassa devant la défense.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato

La suite après cette publicité

Les compositions

Reims : Diouf - Buta, Kipré, Agbadou, Akieme - Kone, Edoa - Ito, Munetsi, Nakamura - Diakité

Monaco : Köhn - Teze, Singo, Kehrer (cap.), Mawissa - Ouattara, Magassa - Minamino, Golovin, Ben Seghir - Ilenikhena