AS Monaco : Denis Zakaria encense Maghnes Akliouche

Invité de l’émission Génération After sur RMC mercredi soir, Denis Zakaria n’a pas tari d’éloges au sujet de Maghnes Akliouche, dont le nom circule déjà en vue du prochain mercato estival. Interrogé sur un possible départ de son coéquipier monégasque, l’international suisse (59 sélections, 3 buts) a décrit un « joueur extraordinaire », et a encensé sa progression depuis deux ans : « quand je suis arrivé il y a deux ans, c’était encore un joueur qui n’avait pas énormément de minutes, qui avait encore pas mal de points à progresser ».

Alors que l’AS Monaco réclamerait entre 70 et 80 millions d’euros pour laisser partir son joyau formé au club, Zakaria estime qu’Akliouche « vaut son prix ». « Son départ, s’il y a, il va nous faire mal parce que c’est un joueur très décisif », a-t-il ajouté. Auteur de 6 buts et 10 passes décisives en 39 matchs cette saison, le numéro 21 du club princier est l’un des grands artisans de la belle saison monégasque.