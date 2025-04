Monaco : Biereth explique son adaptation éclair

Sensation du mercato hivernal, le Danois de 22 ans a épaté l’AS Monaco et la Ligue 1, en inscrivant 12 buts en 13 rencontres, dont 3 triplés. Pourtant, une période d’adaptation aurait pu être nécessaire pour l’attaquant qui débarquait en provenance de Sturm Graz en Autriche. Il n’en a rien été, et il a expliqué pourquoi dans un entretien accordé à L’Equipe.

« Je ne dirais pas que ç'a été facile. Comme attaquant, ce à quoi tu aspires, c’est d’avoir des opportunités de marquer des buts. Et c’est normal que dans une équipe telle que Monaco, avec autant de bons joueurs, il y en ait davantage. Ça oui, ça rend mon travail plus facile. Mais je reste un jeune joueur. Et vous avez dû voir sur certains matches qu’il y avait des défenseurs plus âgés, plus grands et plus forts que moi. Sur ces aspects-là, ç'a été compliqué. J’ai fait marcher ma tête pour éviter certains combats », a-t-il expliqué. Effectivement, diablement efficace sur certaines rencontres, il a été plus à la peine dans d’autres, notamment en Ligue des Champions. « Je dois continuer à apprendre. Je n’ai que 22 ans », a-t-il rappelé.