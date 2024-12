Man City - Man United : l’énorme coup de gueule de Bernardo Silva

1 victoire en 11 matches, c’est le bilan désastreux de Manchester City depuis fin octobre. Un bilan encore aggravé ce dimanche avec une défaite absolument renversante face au rival Manchester United (1-2). Après avoir mené au score pendant presque une heure, les hommes de Guardiola se sont effondrés et ont encaissé deux buts dans les derniers instants du match. Présent au micro de Sky Sports après la rencontre, Bernardo Silva l’avait mauvaise.

«Si c’est un match ou deux, on peut dire que c’est de la chance ou de la malchance. Là, ce n’est pas le cas ! Si à la 87 minute d’un derby, où vous avez un corner, le ballon finit entre les mains de votre gardien, et que vous arrivez à concéder un penalty… Mon ami, c’est qu’on mérite ça. Dans les dernières minutes, on a joué comme des U15. On a pris des décisions stupides.» Avec cette défaite, Manchester City occupe désormais la 5e place de Premier League, un petit évènement tant le club de Pep Guardiola avait pris un malin plaisir à rouler sur le championnat anglais depuis son arrivée.