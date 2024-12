Premier League : en deux minutes, Manchester United renverse City et s’adjuge le derby !

La Premier League nous offrait ce dimanche, le très attendu derby de Manchester entre City (5e) et United (13e). Éjectés du top 4 après la victoire de Nottingham Forest samedi, les Cityzens avaient l’occasion de repasser devant les Reds et même de recoller aux basques d’Arsenal (3e), en cas de succès. En face, les Red Devils souhaitaient renouer avec la victoire en championnat, après deux défaites consécutives. Pour ce choc à l’Etihad Stadium, Pep Guardiola avait choisi de titulariser, pour la première fois de la saison, Kevin De Bruyne et Phil Foden ensemble. Rúben Amorim avait, lui, décidé de se passer de Marcus Rashford et d’Alejandro Garnacho.

Après un quart de jeu, Mount a dû laisser sa place sur blessure, remplacé par Mainoo. La première frappe de cette rencontre est intervenue à la 21e minute de jeu, avec cette reprise de Foden, hors cadre. Si les Sky Blues ont eu le ballon, ils ont en revanche peiné à se procurer de réelles occasions. Mais ce sont néanmoins eux qui ont ouvert le score. Après un centre de De Bruyne contré par Diallo, Josko Gvardiol catapultait le ballon de la tête au fond des filets d’Onana pour libérer City (36e, 1-0). Foden était proche de doubler la mise pour les locaux, après s’être joué d’Ugarte, mais sa tentative a été contrée par Maguire (45e+4).

Amad Diallo et United renversent City

En seconde période, United est revenu avec plus d’aplomb. Sur un bon centre de Fernandes, Amad Diallo forçait Ederson à repousser le ballon en corner (62e). Bien lancé par Højlund, Fernandes a vu son ballon piqué passer tout près du poteau droit du gardien de City (74e). Les efforts des Red Devils ont finalement payé, à la 85e minute. Après avoir intercepté une passe de Nuñes, Diallo est fauché par le Portugais dans la surface de réparation. Bruno Fernandes prit parfaitement Ederson à contre-pied sur penalty pour l’égalisation (88e, 1-1). Mais United voulait plus…

À la réception d’un sublime ballon de Martinez dans le dos de la défense des Cityzens, Diallo se jouait d’Ederson d’un coup du sombrero, avant de conclure d’une volée dans le but vide (90e, 1-2). En deux minutes, United a donc réussi à renverser City. Avec cette victoire, les hommes de Rúben Amorim passent à la l2e place du classement de Premier League. Pour Guardiola et City, la crise continue. Ils restent 5e, au pied du podium.