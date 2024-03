Takehiro Tomiyasu prolonge à Arsenal

Arrivé de Bologne à Arsenal à l’été 2021, le défenseur japonais Takehiro Tomiyasu (25 ans) arrivait à un an de l’échéance de son contrat avec les Gunners. Finalement, celui qui peut jouer latéral droit et défenseur central (et dépanner à gauche) a signé un nouveau contrat à long terme avec le club anglais.

«Takehiro Tomiyasu a signé un nouveau contrat à long terme avec nous. Notre international japonais nous a rejoint en août 2021 en provenance de Bologne en Serie A et depuis sa signature, il a joué à tous les postes de la défense, faisant 73 apparitions avec Arsenal toutes compétitions confondues», peut-on lire dans un communiqué des Londoniens.