AS Roma : l’appel du pied de Romelu Lukaku à l’Arabie saoudite

Proche d’un transfert avec Al-Hilal l’été dernier, le transfert ne s’était pas réalisé à cause d’exigences salariales trop élevées demandées par Romelu Lukaku (30 ans). Désormais en prêt à la Roma, le Belge a déjà 15 réalisations à son compteur avec les Giallorossi. L’ancien joueur de l’Inter a toutefois des envies d’ailleurs, notamment la Saudi Pro Ligue. Après le match amical à Riyad contre Al-Shabab, l’attaquant a voulu donner son avis sur le championnat saoudien : « dans les deux prochaines années, je vois la Saudi Pro League devenir l’une des meilleures ligues du monde, sinon la meilleure. Les clubs font beaucoup d’efforts pour amener les meilleurs joueurs ici, cela pourrait bientôt être la meilleure compétition de tous les temps. »

Des propos élogieux qui pourraient faire penser à un appel du pied de la part du Belge. Ce dernier en a profité pour affirmer les objectifs de la deuxième partie de saison du club de la Louve : « nous avons tous la responsabilité d’amener la Roma plus haut dans le classement et d’aller le plus loin possible en Europa Ligue. C’est notre objectif et nous y travaillons chaque jour ». En championnat, la Louve est encore loin au classement avec sa 8e place. Ils joueront le Feyenoord en Ligue Europa dans quelques semaines.