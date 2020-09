Brest et Le Havre suivent Heni Amamou

Heni Amamou (23 ans) est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs d'Afrique. Le central du CS Sfaxien brille par sa lecture du jeu, son jeu aérien et ses tacles souvent bien sentis. De quoi logiquement attirer les regards.

Selon nos informations, le Stade Brestois et Le Havre en France, mais aussi Courtrai et Lommel en Belgique, ainsi qu'une franchise de Major League Soccer ont fait part de leur intérêt pour le jeune Tunisien, sous contrat jusqu'en juin 2021. Décidé à poursuivre sa carrière en Europe, ce dernier a déjà refusé des offres concrètes en provenance du Koweït et d'Arabie Saoudite.