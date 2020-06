Mercato : l'OM est sur la piste de Daler Kuzyaev

Le mercato de l'OM se fera sous le signe de l'austérité. La politique est de miser sur les jeunes comme ceux qui ont signé professionnel la semaine passée, ou comme sur un profil comme celui de Joël Ngoya, dont le contrat aspirant se termine le 30 juin au LOSC. Dans l'obligation de trouver 60 M€ d'ici au 30 juin, le club phocéen va devoir dégraisser son effectif et trouver de l'argent frais afin d'entrer dans les clous du Fair-play financier. Pour cela, la solution qui s'impose est la vente des joueurs dits "bankables". On pense notamment à Florian Thauvin, dont le contrat s'achève en plus dans un an, mais aussi à Bouba Kamara, Dimitri Payet, Duje Caleta-Car ou encore Morgan Sanson. Ce dernier était d'ailleurs déjà cité cet hiver pour un départ vers l'Angleterre.

Une vente de l'ancien Montpellierain rapporterait sans doute au moins 20 à 25 M€ mais il faudra lui trouver un remplaçant, qui entre dans les finances de l'OM. Une piste est actuellement travaillée à en croire les dernières informations de L'Equipe. Ancien coach du Zenit Saint-Pétersbourg (entre 2014 et 2016), André Villas-Boas a gardé quelques contacts en Russie et c'est de là qu'il a activé la piste menant à Daler Kuzyaev. Ce milieu de terrain de 27 ans possède un avantage important : il est libre de tout contrat. Un profil qui colle parfaitement à ce que cherchent les dirigeants marseillais.

Kuzyaev est en fin de contrat au Zenith

Milieu axial, plutôt dans un rôle de relayeur, l'international russe (21 sélections, 1 but) possède une vraie polyvalence car il est capable de jouer sur les côtés (et même en tant que piston). Ancien du Terek Grozny, il n'a jamais évolué sous les ordres d'AVB. Même si le Zenit cherche à la prolonger, Kuzyaev a des envies de ruée vers l'ouest et d'un grand championnat européen. L'intérêt de l'OM, qui dispute la prochaine Ligue des Champions, entrerait parfaitement dans ce que le joueur recherche.

Il faudra tout de même battre la concurrence et à ce petit jeu là, le club de la Canebière a les coudées moins franches. Bloqués par une masse salariale déjà trop importante, les dirigeants ne pourront pas proposer un salaire trop important, à l'inverse de Valence ou encore d'Hoffenheim, deux courtisans du milieu de terrain aux 4 titularisations (13 matches en tout, 1 passe décisive) en Première Ligue russe cette saison. Il faudra se montrer convaincant et c'est pour cela que Jacques-Henri Eyraud doit prendre personnellement ce dossier en main sur demande d'André Villas-Boas.