L’OM très intéressé par Joël Ngoya

La semaine dernière, l'OM faisait signer à plusieurs jeunes un contrat professionnel. Sans moyens sur le prochain mercato et avec l'objectif surtout de vendre deux trois joueurs pour récupérer 50 M€ au plus vite, le club présidé par Jacques-Henri Eyraud va devoir miser sur la jeunesse pour faire le nombre d'une saison 2020-21 qui pourrait être très intense entre la Ligue des Champions, le championnat et les coupes nationales. Ces renforts internes seront donc précieux pour André Villas-Boas à l'heure où il devra faire tourner son effectif.

Mais si l'OM a verrouillé ses talents du centre de formation, le club phocéen prospecte aussi et regarde ce qu'il se fait de bien chez les voisins hexagonaux. Selon nos informations, le deuxième du dernier classement de Ligue 1, a jeté son dévolu sur Joël NGoya, jeune et talentueux milieu de terrain du LOSC. Ce grand gaucher très technique, capable aussi bien d’évoluer en sentinelle qu’au poste de milieu relayeur, a notamment disputé les 90 minutes de la rencontre de Youth League face à Chelsea (1-1) en décembre dernier. Quelques jours plus tôt, il se faisait remarquer lors d'une rencontre de championnat U19 face au PSG d'Adil Aouchiche et de Xavi Simmons au Camp des Loges. Deux performances qui avaient suscité un grand intérêt de la part de nombreux recruteurs français et européens, séduits par le profil du joueur.

En fin de contrat aspirant au 30 juin au LOSC, Ngoya est pour le moment très loin de signer un premier contrat pro dans son club formateur. Proche de rejoindre un club italien il y a quelques jours comme nous vous l’avions déjà expliqué, le Lillois voit les propositions et prises d’intérêt se multiplier ces derniers jours. Au total, plus de dix clubs français et européens (dont Nice et Bordeaux) sont aujourd’hui intéressés à l’idée d’offrir au prometteur milieu de terrain un premier contrat pro de trois ans. L’OM est donc sur le coup, mais devra user de sacrés arguments aussi bien sportifs que financiers pour convaincre Joël Ngoya de rejoindre la Canebière. A la vue de la marge de progression du joueur et de son statut d’agent libre, nul doute que le club phocéen n’a pas grand-chose à perdre dans l’opération.