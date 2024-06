France - Pologne : le débrief au coup de sifflet final !

L’objectif a été fixé par Didier Deschamps : terminer premier du groupe. L’équipe de France a son destin entre les mains, puisqu’il lui faudra gagner le match face à la Pologne, avec un écart de but plus grand que celui des Pays-Bas, si jamais ces derniers parvenaient à battre l’Autriche. Il existe d’autre cas de figure, mais il n’est pas nécessaire de compliquer inutilement l’équation. Déjà qualifiés, les Bleus auront plus de chances d’être premiers en battant la Pologne, qui est quant à elle déjà éliminée de la compétition.

La suite après cette publicité

Le match sera bien évidemment à suivre en direct commenté sur Foot Mercato. Nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne YouTube de Foot Mercato pour débriefer la rencontre en direct avec nos journalistes en plateau.

Le direct

N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Foot Mercato pour ne pas manquer les prochains rendez-vous ! Au programme, d’ici les prochains jours, les débriefs des matchs de l’Équipe de France lors de l’EURO 2024. Et surtout, nos émissions spéciales sur le mercato !

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un 1er but de Mbappé face à la Pologne peut vous rapporter jusqu’à 285€.