Séville FC : Lucas Ocampos pisté par un club de Premier League

A 28 ans, Lucas Ocampos peut se targuer d’avoir eu une carrière riche en terme de destinations découvertes. De ses débuts à River Plate à sa victoire en finale de Ligue Europa avec le Séville FC en début de mois, l’ailier gauche a joué sous sept différentes tuniques durant sa carrière. Un palmarès qui pourrait encore grossir car le natif de Quilmes pourrait même découvrir un huitième club dans les prochaines semaines.

Et même un nouveau championnat car d’après les informations de Sky Sports, Fulham serait intéressé par son profil et discuterait déjà avec le club andalou pour recruter l’ancien de l’OM et de l’AS Monaco. Une transaction à hauteur de 15 millions d’euros est évoqué par le média britannique alors qu’Ocampos arrive dans la dernière année de son contrat en Espagne. Pour rappel, entre ses expériences à l’Ajax Amsterdam et à Séville, l’Argentin n’a joué que dix rencontres la saison passée. Il aura sûrement donc à cœur de se relancer à Londres l’année prochaine.

