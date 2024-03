LdC, Leipzig : Xavi Simons reste positif malgré l’élimination

Battu à l’aller, le RB Leipzig avait l’intention de créer l’exploit pour se hisser au tour suivant. Trop brouillons lors du premier acte, les Saxons ont toutefois montré du répondant en seconde période pour accrocher le point du nul sur la pelouse du Real Madrid (1-1). Un résultat néanmoins insuffisant pour permettre aux Allemands de se qualifier pour les quarts de finale. Logiquement, Xavi Simons pouvait nourrir des regrets à l’issue de la rencontre. Toutefois, le joueur prêté par le PSG a préféré retenir les points positifs.

«On a fait un excellent match. Mais quand on a des possibilités, il faut marquer des buts… Dès le match aller, on avait les occasions pour le faire. Après affronter de grands joueurs comme Vinicius ou Bellingham, c’est incroyable… On doit en profiter pour nous améliorer, éviter les erreurs et continuer à avancer. Individuellement, je profite de ce moment, de mes performances et de mon football pour vivre mes rêves», a souligné le Néerlandais par le PSG au micro de beIN Sports.