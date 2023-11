France U17 - Mali U17 : les compositions officielles

La Coupe du monde U17 se poursuit avec les demi-finales. Alors que l’Allemagne disputera la finale, la France et le Mali vont croiser le fer pour obtenir le second ticket. L’équipe de Jean-Luc Vannuchi s’organise dans un 4-1-4-1 avec Paul Argney qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Yvann Titi, Joachim Sanda, Bastien Meupiyou et Aymen Sadi en défense. Le poste de sentinelle revient à Mathis Amougou. Devant, Mathis Lambourde est soutenu par Ismail Bouneb, Tidiam Gomis, Fodé Sylla et Nhoa Sangui.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Maliens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Bourama Koné dans les cages derrière Souleymane Sanogo, Baye Coulibaly, Issa Traoré et Moussa Traoré. Dans l’entrejeu, on retrouve Sekou Koné et Hamidou Makalou avec Ange Martial Tia un cran plus haut. Évoluant en pointe, Ibrahim Kanaté est soutenu par Ibrahim Diarra et Mahamoud Barry.

Les compositions

France U17 : Argney - Titi, Sanda, Meupiyou, Sadi - Amougou - Gomis, Bouneb, Sylla, Sangui - Lambourde

La suite après cette publicité

Mali U17 : B. Koné - Sanogo, Coulibaly, I. Traoré, M. Traoré - S. Koné, Makalou - Diarra, Tia, Barry - Kanaté