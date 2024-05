Barça : l’entraîneur de Séville fracasse Joan Laporta

Joan Laporta est sous le feu des critiques. Après avoir convaincu Xavi Hernández de rester à la tête du FC Barcelone, le président du FC Barcelone a finalement changé d’avis et a limogé le manager catalan ce vendredi. «Xavi Hernández ne sera plus entraîneur à la fin de la saison. Lors d’une réunion qui a eu lieu à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, le président Joan Laporta a informé Xavi Hernández qu’il ne continuerait pas comme entraîneur de l’équipe première pour la saison 2024-25», s’est expliqué le club blaugrana dans son communiqué.

La suite après cette publicité

Une décision qui a vivement été critiquée par les fans catalans, mais aussi d’autres acteurs du football. Quique Sánchez Flores, l’entraîneur de Séville, s’en est pris à la décision du dirigeant catalan. «Xavi est un entraîneur qui connaît bien le club. Il a vécu beaucoup de choses en tant que joueur et a fait du bon travail en tant qu’entraîneur. Je l’embrasse et nous parlons. Nous communiquons beaucoup. Je ne devrais pas dire cela, mais Barcelone traite mal ses légendes. Quelle mauvaise passe avec Koeman, avec Messi et avec Xavi maintenant. J’aimerais que les clubs valorisent leurs légendes. Cela s’additionne encore», a-t-il expliqué devant la presse. Xavi appréciera.