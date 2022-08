Dossier Skriniar : l'Inter va devoir faire face à l'effet PSG

La suite après cette publicité

La presse italienne n’exclut pas une tentative de dernière minute durant cette fin de mercato, mais cette fois, l’Inter semble avoir tenu bon. L’an dernier, le club lombard avait un besoin énorme de liquidités et avait dû se résoudre à lâcher Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain en échange de 60 M€. Cette année, les Nerazzurri ont su résister aux assauts parisiens pour Milan Skriniar.

Défini dès le début du mercato comme la priorité défensive de Luis Campos, le Slovaque était estimé à 80 M€ par ses dirigeants. Une somme que n’a jamais voulu payer le PSG. Les Rouge et Bleu se sont contentés d’aller jusqu’à proposer 65 M€ bonus compris. Après de longues semaines sans avancée majeure, l’Inter a fini par retirer son joueur du marché.

Skriniar réclame une belle augmentation

Une excellente nouvelle pour son entraîneur Simone Inzaghi. « C’est un garçon sérieux et fort. Je suis content de le voir rester ici avec nous. » Mais si le technicien est aux anges, sa direction sait que ce faux départ va avoir une conséquence : il faudra prolonger le bail de Skriniar. L’ancien pensionnaire de la Sampadoria n’a plus qu’un an de contrat, hors de question de le voir partir gratuitement dans un an.

Sauf que l’intérêt du PSG va obliger l’Inter à sortir un très gros chèque. Il Corriere dello Sport fait d’ailleurs sa Une à ce sujet, indiquant que Paris proposait au joueur un salaire annuel d’un peu plus de 9 M€. Aujourd’hui, Skriniar touche 3,8 M€. L’augmentation promise était donc exceptionnelle. Prêt à rester, Skriniar, qui n’a jamais forcé son départ, veut toutefois être traité comme les éléments les mieux rémunérés de l’équipe (Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic) sans prendre en compte le cas Lukaku. Le joueur réclame donc un salaire annuel d’environ 6,5 M€. Près de ses sous, l’Inter est prévenue.