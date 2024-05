L’ancien du PSG Kays Ruiz-Atil rebondit en D2 Belge

Revoilà Kays Ruiz-Atil. Après avoir quitté le PSG il y a plusieurs années maintenant, le jeune milieu n’avait jamais réussi à prendre son envol. Du haut de ses 21 ans, il restait sur une saison complètement manquée à Auxerre (1 petit match) marquée par des soucis avec sa direction. Et son retour avec la réserve du Barça n’avait rien apporté non plus.

Depuis plus d’un an, le natif de Lyon était même sans club et a donc connu une année blanche. Mais il vient de retrouver un club. En effet, il vient de s’engager du côté du Royal Francs Borains, qui s’est maintenu en D2 belge la saison dernière. «Une trajectoire hors normes pour un renfort de choix. La pépite offensive de 21 ans est officiellement boraine pour la saison prochaine», écrit le club dans un communiqué.