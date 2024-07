Théo Zidane a signé dans un nouveau club !

Durant 23 ans, il y a eu un Zidane dans l’effectif du Real Madrid. Le plus fameux aura bien évidemment été le premier, Zinedine, transféré en 2001 de la Juventus Turin au club merengue. Le meneur de jeu français a par la suite vu ses 4 fils endosser la tunique madrilène, avec moins de succès certes.

Jusqu’à il y a quelques semaines, il y avait encore un Zidane dans l’effectif du Castilla, avec Théo, le troisième des quatre fils Zidane. Enzo, l’aîné, est parti il y a déjà un bout de temps, Luca s’est épanoui du côté d’Eibar en D2 espagnole et a été transféré à Grenade, tandis que le plus jeune Elyaz a filé au Betis. Théo, lui, est arrivé à la fin de son contrat au 30 juin.

Direction la D2 espagnole

Et il a trouvé un nouveau club. En effet, le club de Cordoue a officialisé le recrutement du milieu de terrain français, âgé de 22 ans. « Le Córdoba Football Club est heureux d’annoncer l’incorporation de Théo Zidane Fernández. Théo, milieu de terrain de grand talent et de grande projection, a signé un contrat qui le lie à notre club pour les deux prochaines saisons. L’entité cordouane acquiert les services d’un jeune talent de La Fábrica madrilène et son avenir prometteur en fait un atout pour le club », peut-on lire dans le communiqué du club, fraîchement promu en deuxième division espagnole.

Les quatre fils de Zinedine avancent donc dans leur carrière en Espagne. Pas au même niveau que leur illustre père, mais sans lui être éternellement comparé. Milieu de terrain, Théo Zidane a délivré une belle saison avec le Castilla, disputant 37 rencontres au total, pour 2 buts et 4 passes décisives. Cela lui a valu de se faire remarquer par Cordoue, qui a donc franchi le pas en lui offrant un contrat de deux ans.