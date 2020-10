LdC : malmené, le PSG s'impose face à Basaksehir grâce à un doublé de Moïse Kean

Dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des champions, le PSG se déplaçait à Istanbul pour y affronter Basaksehir. Après sa défaite inaugurale face à Manchester United (2-1), le champion de France devait absolument l'emporter pour ne pas compromettre ses chances de qualification dans ce groupe H. Pour y parvenir, Thomas Tuchel alignait un 4-4-2 avec Danilo Pereira en charnière centrale et Marquinhos au milieu notamment. Okan Buruk optait pour un 4-5-1 avec le seul Enzo Crivelli en attaque. L'entame de match parisienne se voulait tout sauf rassurante et Rafael voyait sa frappe bien repoussée par Navas (27e). Il fallait attendre la 32e pour entrevoir une première occasion parisienne sur une frappe tendue de Di Maria.

Cinq minutes plus tard, Mbappé bien servi par Florenzi voyait le cadre se dérober (37e). Après un premier acte extrêmement poussif, le PSG se procurait une opportunité en or au retour des vestiaires. Bien servi par Mbappé, Sarabia voyait sa frappe passer au dessus (46e). Si Navas devait s'employer sur une frappe de Višća (57e), le champion de France ouvrait enfin le score. Sur un corner frappé par Mbappé, Kean libre de tout marquage ouvrait le score de la tête (0-1, 64e). Malmenés, les hommes de Tuchel pouvaient remercier une nouvelle fois Navas qui repoussaient une tentative de Türüç (71e). Le Paris SG réalisait le break en fin de match. Sur la droite, Sarabia centrait pour Moïse Kean qui contrôlait et ajustait Günok (0-2, 79e). Dans la douleur, le PSG lançait enfin sa campagne européenne et se remettait dans le droit chemin dans ce groupe H.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.