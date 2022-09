Ces pays où le mercato est encore ouvert

La suite après cette publicité

Clap de fin pour le mercato estival... ou presque. Si le marché des transferts s'est officiellement refermé dans la plupart des championnats, à l'instar de la Ligue 1, la Liga, la Premier League, la Bundesliga ou encore la Serie A, d'autres pays vont encore pouvoir continuer à se renforcer dans les prochaines heures. Dans cette optique et comme l'indique le document officiel mis à jour par la FIFA le 30 août dernier, la Russie ou encore l'Ukraine, deux nations tristement au cœur de l'actualité ces dernières semaines, vont ainsi bénéficier de quelques quelques jours de rab.

Dès lors, si des équipes comme le Dynamo Kiev ou le Shakhtar Donetsk pourront attirer de nouvelles recrues jusqu'au 22 septembre prochain, les formations russes disposent, quant à elles, du 8 septembre comme date limite. Difficile, cependant, d'imaginer plusieurs arrivées vers ces destinations, au regard du contexte géopolitique. Pour le reste, la Belgique et le Portugal peuvent encore attirer des talents. La Roumanie et la Moldavie ont elles jusqu'au 5 septembre, tandis que le marché des transferts de la Slovaquie, de la Bulgarie et de la Macédoine du Nord se refermera, lui, une journée après. En Turquie et en République Tchèque, la deadline est quant à elle fixée au 8 septembre. Une date butoir plus tardive pour la Serbie et le Grèce, qui ont jusqu'au 15 septembre pour attirer de nouveaux visages. De son côté, Israël verra son mercato fermer ses portes le 28 septembre prochain.

Le mercato bat encore son plein en Afrique et dans le Golfe !

En Afrique, plusieurs marchés sont également encore ouverts : le Maroc (9 septembre), la Tunisie (15 septembre), le Ghana (22 septembre), la Côte d'Ivoire (7 octobre), le Mali (15 octobre), le Sénégal (15 octobre), l'Égypte (15 octobre), le Cameroun (24 octobre), le Nigeria (30 octobre). Dans le Golfe, l'Arabie Saoudite clôture son mercato le 17 septembre, tandis que le Qatar pourra, lui, recruter jusqu'au 15 septembre. Bahreïn a jusqu'au 7 septembre pour faire ses emplettes.

Enfin, pour conclure ce bref tour d'horizon, si le mercato de l'Argentine a d'ores et déjà refermé ses portes en Amérique du Sud, plus au nord, le Mexique a, lui, jusqu'au 5 septembre pour enrôler des nouveaux venus. De son côté, le Costa Rica est autorisé à recruter jusqu'au 22 septembre prochain. À l'autre bout du monde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande peuvent, quant à eux, enregistrer de nouveaux joueurs jusqu'au 13 septembre. De quoi alimenter la presse mondiale de quelques rumeurs croustillantes au cours des prochaines semaines...