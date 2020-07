OL : le phénix Thiago Mendes veut renaître de ses cendres

La suite après cette publicité

3 juillet 2019. L'Olympique Lyonnais annonçait fièrement l'arrivée de Thiago Mendes, qui sortait d'une belle saison du côté du LOSC. Le Brésilien, acheté 26,5 millions d'euros dont 4,5 en bonus, arrivait à Lyon pour évoluer au poste de sentinelle sous les ordres de Sylvinho. Désiré par Juninho, il comptait bien se montrer à la hauteur. Titulaire en début de saison, le footballeur âgé de 28 ans alternait le bon et le moins bon. Décevant dans le jeu et peinant à apporter ses qualités à son équipe, Thiago Mendes terminait l'exercice 2019-20 avec 35 apparitions au compteur, dont 30 en tant que titulaire. Ce qui reste malgré tout honorable pour un élément qui n'a pas répondu aux attentes sur le rectangle vert. En dehors aussi. Son attitude a été pointée du doigt, lui dont l'hygiène de vie a fait parler en février dernier.

Mais le milieu de terrain auriverde veut repartir du bon pied après cette longue pause. D'autant qu'il sait qu'il y a une place à prendre dans l'entrejeu aux côtés de Bruno Guimarães et Houssem Aouar après le départ de Lucas Tousart au Hertha Berlin. L'OL n'ayant pas recruté durant la première partie du mercato, Rudi Garcia devra faire appel à l'un des joueurs de son effectif, lui qui est bien conscient qu'il faudra se renforcer au milieu pour affronter Paris en Coupe de la Ligue (31 juillet) et la Juventus en Ligue des Champions (7 août). Une zone où l'OL a manqué de liant et d'impact face aux Rangers jeudi. «Ce n'est pas un énorme chantier (la récupération) mais effectivement, ce n'est pas parce qu'on empile les joueurs offensifs qu'on va gagner les matches plus facilement. On a du talent devant, mais je vous l'ai toujours dit, il faut une équipe qui ait de l'équilibre», avait lâché Garcia après la défaite de son équipe face aux Rangers lors du Trophée Véolia (0-2).

Thiago Mendes a une nouvelle chance à saisir

Deux jours plus tard, le technicien tricolore décidait donc d'aligner un onze en 3-5-2 avec notamment Thiago Mendes aligné dans l'entrejeu. Durant la première période, le Brésilien a multiplié les courses et s'est montré plutôt agressif sur le porteur de balle. Ce qui lui a permis de gratter quelques ballons. Il a aussi participé au jeu offensif, lançant parfois ses coéquipiers comme Cornet (9e) ou profitant de bons ballons donnés par Bruno Guimarães. D'ailleurs, les deux joueurs brésiliens se sont énormément cherchés et ont beaucoup communiqué durant la rencontre. On sent que cette relation fait du bien à un Thiago Mendes, décevant et dans le dur l'an dernier lors de sa première saison. En deuxième mi-temps, il est reparti avec le même état d'esprit conquérant, grappillant quelques ballons intéressants (46e, 49e). Mais on l'a senti fatigué au fur et à mesure.

Un match correct et encourageant de la part du Brésilien, qui doit encore plus apporter. Interrogé à son sujet après la rencontre, Anthony Lopes s'est montré emballé. «Je pense qu'il a fait un très bon match ce soir. Il a été au niveau que l'on attend de lui. A lui de continuer à rééditer ce genre de performances pour avancer et faire une très grande saison». Rudi Garcia a abondé dans son sens. On a vu le vrai niveau de Thiago Mendes ce soir (hier). C'est comme ça qu'on veut le voir. Il y a encore quelques corrections à apporter à sa position, qui est un peu inhabituelle pour lui. On l'a vu récupérateur, on l'a vu en mouvement, on l'a même vu peut-être trop altruiste car il a eu une situation où il aurait dû tenter sa chance tout seul. Mais on a vu un Thiago Mendes à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Donc oui, ça fait partie des satisfactions ce soir (hier).