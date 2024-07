Euro 2024 : scandale sur le nombre de places attribuées à l’Espagne

À l’avant-veille de la finale de l’Euro 2024, opposant l’Espagne et l’Allemagne, à l’Olympiastadion (Berlin), une polémique sur le nombre de places données aux supporters commence à faire du bruit. En effet, selon les chiffres de l’émission espagnole El Larguero de la Cadena Ser, entre 8 000 et 9000 spectateurs ibériques sont attendus au stade olympique de Berlin, tandis qu’une marée importante de supporters anglais devraient venir assister à cette rencontre. « Dans un stade pouvant accueillir 70 000 personnes, il y aura plus de 50 000 Anglais, raconte Manu Carrero, animateur de l’émission. Au-delà du fait que nos amis ou notre famille nous demandent des billets, ils le demandent à la fédération, qui prétend également ne pas avoir de billets. »

De son côté, le président du club de supporters espagnols de la Marea Roja David Cebollada s’est montré indigné par ces attributions. « Dans cet Euro, nous souffrons de ce que personne ne sait. C’est un véritable scandale. Cela fait 12 ans que nous travaillons là-dessus, et il y a des personnes qui ont un vol et un hôtel payés, mais qui n’auront pas pénétré dans le stade. Tous les matchs que nous avons, nous jouons loin de chez nous. Nous sommes l’équipe qui a le moins de fans », explique-t-il.