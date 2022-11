CdM 2022 : le spot officiel du Mondial qatari

C'est le spot que vous verrez avant et après chaque diffusion pendant près d'un mois, du 20 novembre au 18 décembre. Forcément, vous risquez de l'avoir en tête pour de longues semaines, alors profitez de la surprise de la première fois.

La FIFA a en effet révélé la petite bande-annonce dédiée à la Coupe du Monde 2022, qui se termine avec le classique logo de la compétition. A vos avis !

Get ready to see plenty of this in a couple of weeks 🤩🏆 pic.twitter.com/PWtA0y2DhE