Ligue des Champions, FC Barcelone : le terrible naufrage de Gerard Piqué

Il n’avait déjà pas la cote ces derniers temps en raison de son refus de baisser à nouveau son salaire. Aujourd’hui, Gerard Piqué (35 ans) est clairement pointé du doigt de toutes parts à Barcelone. Hier, sa grossière erreur sur le but égalisateur de l’Inter a valu au défenseur blaugrana d’être moqué comme jamais sur les réseaux sociaux.

À l’issue de la rencontre, son entraîneur Xavi n’a pas voulu l’accabler. Mais l’ancien milieu de terrain a clairement souligné l’importance des boulettes de Piqué et de Sergio Busquets dans le résultat final. « Si la défense échoue, j'échoue aussi. Si Piqué ou Busquets échouent, j'échoue en tant qu'entraîneur. J'assume l'entière responsabilité. (…) Avec le premier but, nous nous sommes effondrés et le second ne peut pas arriver dans ce football. Deux erreurs qui nous tuent. »

Le crépuscule de Piqué

Les médias, en revanche, ont été moins soft que Xavi vis-à-vis de Piqué. « Après une première période durant laquelle il s’est imposé face à Dzeko, il a été un désastre en deuxième période. En déroute sur le but égalisateur de l’Inter, il a été battu avec facilité quand le match s’est emballé », a écrit Sport. Sifflé par le public du Camp Nou à la fin du match, Piqué en a également pris pour son grade dans les colonnes de AS. « Hier soir, nous avons assisté au début de la fin de Piqué en Ligue des Champions. Même si son contrat se termine en 2024, il est très difficile d’imaginer le central jouer une saison de plus au Barça. »

Une triste soirée pour l’emblématique joueur du Barça. D’autant que beaucoup n’hésiteront pas à lui rappeler sa fameuse déclaration lâchée au sortir du cinglant 8-2 infligé par le Bayern Munich lors du Final 8 en 2020. « Maintenant, il faut réfléchir. Le club a besoin de changements, et je ne parle pas de l’entraîneur ou des joueurs. Je serai le premier à m’en aller s’il fallait mettre du sang frais dans l’équipe. » Ce temps est peut-être venu…