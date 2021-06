Kylian Mbappé remercie Radamel Falcao

Il a beau être devenu une superstar, Kylian Mbappé (22 ans) n'oublie pas ses débuts. L'attaquant du Paris SG et de l'équipe de France a notamment profité d'un long entretien accordé au magazine anglais Esquire pour se rappeler de ses premiers pas professionnels à l'AS Monaco. Et le champion du monde 2018 s'est souvenu de l'importance de Radamel Falcao à ce moment de sa carrière.

«C'était une star, mais il avait le désir de transmettre. Il a été comme un professeur pour moi. C'est quelqu'un qui veut toujours marquer, mais il m'a laissé de la place pour m'exprimer. Il est très calme face au but, calme dans son jeu et il m'a transmis cette sérénité que je n'avais pas, parce que j'étais jeune, excité et que je voulais que tout aille à 2 000 à l'heure», a-t-il expliqué. Le Colombien appréciera.