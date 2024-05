Serie A : Cagliari chute sur le fil face à la Fiorentina

Dans le cadre de la 38e et dernière journée de Serie A, Cagliari, quinzième au coup d’envoi mais d’ores et déjà assuré d’évoluer dans l’élite du football italien, accueillait la Fiorentina, huitième au coup d’envoi. À l’Unipol Domus, les hommes de Claudio Ranieri étaient, malheureusement, surpris juste avant la pause sur un but signé Giacomo Bonaventura (0-1, 39e). Mené à la pause, Cagliari poussait au retour des vestiaires pour égaliser mais ne trouvait pas la faille. Il fallait finalement attendre l’heure de jeu pour voir Alessandro Deiola égaliser (1-1, 64e) avant que Kingstone Mutandwa ne redonne l’avantage aux siens (2-1, 85e).

La suite après cette publicité

Dans les derniers instants, Nicolas Gonzalez remettait les deux formations à hauteur (2-2, 89e) et si Lapadula pensait offrir la victoire à Cagliari, l’arbitre de la rencontre signalait logiquement une position de hors-jeu (90+1e). Au bout du temps additionnel, Arthur Melo donnait finalement la victoire à la Fio sur penalty (2-3, 90+12e) au terme d’un scénario totalement dingue. Avec ce résultat (2-3), les coéquipiers de Gianluca Lapadula restent au 15e rang avec 36 unités. A noter, qu’en fin de match et pour son dernier en tant qu’entraîneur, Claudio Ranieri a reçu une standing ovation des supporters de Cagliari. De son côté, la Fio pointe à la 8e position et peut encore rêver de la 7e place, actuellement occupée par la Lazio.