Maxence Lacroix priorité de Leipzig !

Maxence Lacroix est un joueur extrêmement convoité. Joueur du WfL Wolsburg, il a refusé plusieurs propositions de prolongation. Toutefois, il reste sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Loups. Cela n'empêche pas certains clubs de vouloir danser avec le Loup. On pense notamment à Chelsea, qui avait avancé quelques pions et surtout Dortmund.

La suite après cette publicité

Mais nous apprenons en ce lundi que le RB Leipzig en a fait sa priorité pour remplacer Ibrahima Konaté, parti à Liverpool, et Dayot Upamecano, qui va jouer pour le Bayern Munich. Selon les informations de Sky Germany, Wolfsbourg demande pas moins de 30 millions d'euros pour laisser son défenseur central français de 21 ans lors de ce mercato.

RB Leipzig are in concrete talks to sign Wolfsburg‘s Maxence Lacroix! ⚪️🔴



He’s their priority target to replace Ibou Konaté. Leipzig will submit an official bid to Wolfsburg soon.



They want at least 30m€ for the defender ⚠️#TransferUpdate pic.twitter.com/F5UAxPSUCO