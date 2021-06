Arsenal : Lucas Torreira veut revenir en Serie A

Recruté par Arsenal à l'été 2018 pour 28,6 M€ alors qu'il évoluait à la Sampdoria, Lucas Torreira (25 ans) avait tout d'un super coup réalisé par le board des Gunners. La tendance s'est rapidement confirmée du côté de l'Emirates Stadium, où le milieu de terrain international uruguayen a rapidement conquis le cœur des fans d'Arsenal, notamment grâce à son état d'esprit combatif sur le terrain. Mais dès sa deuxième saison, le natif de Fray Bentos a commencé à moins jouer et à devenir un élément de rotation aux yeux de Mikel Arteta. C'est donc assez logiquement qu'il a été prêté à l'Atlético de Madrid en 2020-2021. S'il a remporté le titre de champion d'Espagne avec les Colchoneros, tout ne s'est pas passé pour le mieux pour Lucas Torreira, qui n'a disputé que 26 matchs au total avec le club madrilène alors qu'il a également perdu sa maman la même année, décédée du Covid-19.

Après cette terrible nouvelle, il avait confié ne plus vouloir évoluer en Europe et poser ses valises à Boca Juniors (Argentine). Mais la donne a visiblement changé, comme l'a expliqué son agent, Pablo Bentancur, auprès de Tuttomercatoweb. « Il veut retourner en Italie. Des clubs m’ont appelé de France, de Russie et d’Espagne. Mais Lucas veut à nouveau retrouver le championnat italien pour prouver sa valeur. Arsenal a bien compris la situation et viendra à notre rencontre. » Reste à connaître la position des Gunners pour élément évalué à 20 M€ sur le marché. Lucas Torreira a lui vraisemblablement à cœur de tourner le chapitre londonien de son histoire et d'oublier le manque de confiance dont il a avoué avoir souffert avec Arsenal.