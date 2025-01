Le Stade de Reims annonce deux nouvelles arrivées

Le Stade de Reims ouvre son mercato hivernal. Dans un communiqué paru ce dimanche, le club rémois vient d’officialiser l’arrivée de Malcom Jeng, jeune défenseur central suédois de 19 ans, arrive en provenance de l’IK Sirius (Suède). «Avec son gabarit impressionnant de 1,90 m et sa patte gauche, Malcom est un profil moderne et prometteur, prêt à franchir un nouveau palier dans sa carrière sous les couleurs Rouge et Blanche», précise le club, qui n’a pas indiqué la durée de son contrat.

De plus, comme cela était attendu, le SdR a également annoncé la signature de Hiroki Sekine, défenseur latéral droit japonais de 22 ans, qui rejoint le club champenois en provenance du Kashiwa Reysol (Japon). Après avoir disputé Jeux olympiques de Paris, en 2024, il est récemment devenu international japonais. «Hiroki devient ainsi le troisième joueur japonais à porter les couleurs rémoises. Bienvenue Hiroki !», ajoute Reims, sans plus de détails.