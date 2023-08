Lovro Majer va signer à Wolfsbourg !

La suite après cette publicité

C’est une belle vente que s’apprête à faire le Stade Rennais. Depuis plusieurs semaines déjà, l’écurie bretonne négocie avec Wolfsbourg, club allemand intéressé par les services de Lovro Majer. Du haut de ses 25 ans, l’international croate devrait bien rejoindre la formation de Bundesliga et découvrir un nouveau championnat, deux ans après son arrivée en France.

Selon nos informations, les deux clubs ont ainsi trouvé un accord pour le transfert du joueur. Wolfsbourg va ainsi débourser 30 millions d’euros pour le Croate, avec 5 millions d’euros supplémentaires sous forme de bonus. Le joueur va s’envoler pour la ville allemande dans cette journée de mardi pour passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat.

Un contrat de cinq ans l’attend

Lovro Majer s’engagera pour cinq saisons avec la formation germanique, avec qui il sera donc lié jusqu’en juin 2028. Une sacrée plus-value pour le Stade Rennais, puisque le Croate n’avait coûté "que" 12 millions d’euros il y a deux mercatos estivaux. Ces derniers mois, il était aussi convoité par divers clubs allemands et même par le PSG et l’Atlético.

La saison dernière, Majer avait disputé 32 rencontres de championnat - dont 18 titularisations - et avait inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives. Il rejoint un club qui a terminé à la huitième place de la Bundesliga la saison dernière et qui vient notamment de s’offrir Joakim Maehle.