Arsenal : Gabriel Jesus encore blessé

Mauvaise nouvelle pour Arsenal et surtout pour Gabriel Jesus. L’attaquant brésilien va encore une fois manquer une partie de la saison des Gunners. Si l’année dernière, il avait démarré fort avant de se blesser, cette fois, l’ancien attaquant de Manchester City va être out dès le début de saison. Lors du match amical contre Monaco, ce mercredi, le Brésilien avait été écarté du groupe sur blessure. Et les nouvelles données par Mikel Arteta ne sont pas bonnes.

«Malheureusement, il a subi une petite intervention ce matin. Il avait une gêne au genou qui lui causait des problèmes et il devait aller le résoudre. Ce n’est pas quelque chose de majeur, mais il va être absent pendant quelques semaines, je pense. C’est un coup dur parce que nous l’avons ramené à son meilleur niveau, en particulier la façon dont il a joué contre Barcelone. Il était en bon état et nous l’avons perdu, mais il a ressenti un certain malaise ces dernières semaines et nous avons dû prendre une décision.»

